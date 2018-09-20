貴州北盤江大橋 獲金氏世界紀錄認證「世界最高橋」

「北盤江大橋」獲金氏世界紀錄公司認證為「世界最高橋」，並載入世界紀錄大全。（路透）

2018-09-20 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕貴州省交通運輸廳昨（19）日公告，「北盤江大橋」獲金氏世界紀錄公司認證為「世界最高橋」，並載入世界紀錄大全。

綜合媒體報導，「北盤江大橋」全長1341.4公尺，橋面至江面垂直距離565.4公尺，相當於200層樓高度；最大跨徑720公尺，排名世界第二長，「最大跨徑」意旨斜拉橋主體結構最遠的兩個支撐點的距離。

北盤江大橋位於雲南和貴州兩省交界處，橫跨深度達600公尺的北盤江「U」形大峽谷，當地地勢險峻、地質條件複雜，在建造過程中催生了精良的技術，並獲得4項發明專利、7項實用新型專利；今年五月更獲頒有著「世界橋梁界諾貝爾獎」之稱的古斯塔夫金獎殊榮。

北盤江大橋採用雙塔四車道、斜拉橋結構建造，共耗時4年之久。東塔位於貴州省水城縣都格鎮，西塔位於雲南省宣威普立。自2016年12月29日正式通車後，雲南自貴州原本需耗時5小時的距離，自此縮短為1個多小時，即可到達。

「北盤江大橋」橋面至江面垂直距離565.4公尺，相當於200層樓高度，橫跨深度達600公尺的北盤江「U」形大峽谷。（歐新社）

北盤江大橋採用雙塔四車道、斜拉橋結構建造，共耗時四年之久。（法新社）