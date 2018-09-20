奇觀！蜘蛛網一夜編成毯 覆蓋水岸300公尺

希臘一處小鎮沿岸一夕之間被蜘蛛網覆蓋，連綿幾百公尺，成為當地「奇觀」。（歐新社）

2018-09-20 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕希臘一處小鎮沿岸一夕之間被蜘蛛網覆蓋，連綿幾百公尺，成為當地「奇觀」。

綜合外媒報導，希臘西部小鎮艾托利科（Aitoliko）在17日早上出現大規模蜘蛛網，在當地綿延300公尺，像毯子般覆蓋了大片潟湖的綠地。當地科學家說明，這些巨型蜘蛛網是一種名Tetragnatha的長腳蛛的「傑作」，牠們正在織構巢穴、交配以孕育下一代。由於當地變得溫暖潮濕、蚊子數量增多，蚊子恰巧是Tetragnatha蜘蛛最喜歡的食物，這些條件使成為艾托利科成為Tetragnatha蜘蛛理想的繁殖處所。

希臘克桑西德謨克利特大學（Democritus University of Thrace）的分子生物暨遺傳學教授Maria Chatzaki表示，這是一種季節性現象，這些蜘蛛對人類沒有危害，也不會對該區的植物造成任何損害，等牠們交配完後很快就會死掉，民眾不必太過擔心。

希臘西部小鎮艾托利科（Aitoliko）在17日早上出現大面積蜘蛛網，在當地綿延300公尺，像毯子般覆蓋了大片潟湖的綠地。（歐新社）

當地變得溫暖潮濕、蚊子數量增多，這些條件使成為艾托利科成為Tetragnatha蜘蛛理想的繁殖處所。（歐新社）