中國批英艦擅入南海挑釁 鄉民嘲諷：中國不是天天在做？

2018-09-20 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國一艘軍艦在上月底駛入西沙群島引起爭議，對此中國駐英國大使劉曉明昨（19）日在外交會議中暗批英國是打著「航行自由」的旗號，非法進入中國領海「耍槍弄棒」。新聞被轉到PTT後，網友則疑惑表示「這不是中國天天在做的事情嗎」？

綜合媒體報導，中國國防部6日發表聲明表示，8月31日，英國海軍兩棲攻擊艦阿爾賓號（HMS Albion）未經中國政府允許，擅自非法進入西沙群島「領海」。中國軍隊依法、依規派出艦機對英艦實施查證識別，並予以警告驅離。而當日中國外交發言人也在記者會呼籲英國立即停止此種挑釁行為，以免影響兩國的關係。

中國駐英國大使劉曉明昨日在2018年英國聯邦外交官年度培訓會議也當著多國政要面前表示，「任何人都不要低估中國維護國家主權、安全和發展利益的意志，以及維護南海和平的決心」暗批英軍非法橫行南海。

對此英國則表示，完全沒有進入西沙群島爭議島礁國際公認的領海限制12海哩範圍，認為是中國過度主張。

新聞轉載到PTT後，鄉民則嘲諷表示「這不是中國天天在幹的事情？」、「鴉片戰爭開打了，中國趕快開放口岸認輸」、「有種開戰」、「想再簽一次南京條約？」、「中國最愛做的事，不准別人做XD」 。