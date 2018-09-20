雞蛋一顆3億日圓！ 日科學家稱可治癌

2018-09-20 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕近期日本研究團隊研發出能治療癌症及肝炎的雞蛋，團隊先在公雞精子注射人類的β型干擾素（human interferon beta），並讓母雞受孕生下含有抗病毒蛋白的雞蛋，結果也讓普通的蛋，搖身一變成「金蛋」，預估單顆最貴達近3億日圓（約新台幣8231萬元）。

據《朝日新聞》報導，關西國立先進工業科學與技術的研究團隊從公雞胚胎內取出精子細胞，並注射干擾素，再將精子細胞放回其他公雞的胚胎，讓牠們跟母雞交配後，發現這批母雞產的雞蛋內的蛋白含有干擾素；該蛋白為抗病毒蛋白，通常用来治療癌症、肝炎等疾病的藥物。

研究團隊特定選用雞蛋為實驗對象，因為它容易繁殖，而且透過基因編輯（genome editing）的新技術，不僅大幅降低成本，未來也預計讓母雞下各種蛋白質的雞蛋，以治療其他疾病。

研究機構預估，含有此干擾素的雞蛋，單顆價值高達6000萬日圓至近3億日圓（約新台幣1646萬至8231萬元）；目前研究機構與藥商合作，但日本在開發新藥物有嚴格的監管程序，檢查藥物的有效性及安全性，因此量產仍需一段時間。

據《台灣癌症臨床研究發展基金會》刊登的文章顯示，人體內的干擾素分為α、β、γ等3種類型，它們是可以提高免疫力並抑制病毒的細胞。目前臨床以α型為主，可以用來治療某些特定癌症、免疫系統疾病、B型肝炎及C型肝炎等疾病。