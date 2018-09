印度捷特航空出大包 忘調艙壓30乘客耳鼻出血

2018-09-20 19:18

〔即時新聞/綜合報導〕這個疏失也太誇張!印度捷特航空公司(Jet Airways)今(20日)凌晨一架從印度孟買飛往齋浦爾的班機,機組員在飛機起飛後忘了按下調節機艙氣壓的按鈕,導致30多名乘客因艙壓過低出現耳鼻出血的情況,班機也因此被迫折返。

綜合外媒報導,印度捷特航空一架載有166名乘客的波音737班機,機組員在飛機起飛後竟然忘了調節艙壓,導致機艙的上氧氣罩自動掉出,許多乘客見狀嚇的立刻把氧氣罩戴上,這突如其來的情況不僅引發乘客恐慌,更有30多名乘客因此出現耳朵、鼻子出血的情形,班機也在起飛45分鐘後,被迫折返孟買。

一名乘客哈蒂(Darshak Hathi)在推特上公布當時的影片和照片,只見機艙內的乘客一看到氧氣罩落下,每個人二話不說的把氧氣罩戴上,深怕自己會發生什麼意外。哈蒂則表示,「從孟買到齋浦爾的班機發生技術問題,造成機艙內的乘客恐慌;飛機飛行45分鐘後折返回孟買,包含我在內的所有乘客都很平安。」

對此,捷特航空事後發布聲明,證實班機因機艙壓力降低才折返,造成乘客不便深表遺憾;至於出包的機組員則「等候調查期間,免除表定任務」。印度民航部也發推文,要求捷特航空「立即提出報告」。

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps