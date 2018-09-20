印度捷特航空出大包 忘調艙壓30乘客耳鼻出血

印度捷特航空一架班機的機組員忘記操作調節機艙氣壓的按鈕，導致30多名乘客耳朵和鼻子流血。（圖擷取自捷特航空（Jet Airways）臉書粉專）

2018-09-20 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕這個疏失也太誇張！印度捷特航空公司（Jet Airways）今（20日）凌晨一架從印度孟買飛往齋浦爾的班機，機組員在飛機起飛後忘了按下調節機艙氣壓的按鈕，導致30多名乘客因艙壓過低出現耳鼻出血的情況，班機也因此被迫折返。

綜合外媒報導，印度捷特航空一架載有166名乘客的波音737班機，機組員在飛機起飛後竟然忘了調節艙壓，導致機艙的上氧氣罩自動掉出，許多乘客見狀嚇的立刻把氧氣罩戴上，這突如其來的情況不僅引發乘客恐慌，更有30多名乘客因此出現耳朵、鼻子出血的情形，班機也在起飛45分鐘後，被迫折返孟買。

一名乘客哈蒂（Darshak Hathi）在推特上公布當時的影片和照片，只見機艙內的乘客一看到氧氣罩落下，每個人二話不說的把氧氣罩戴上，深怕自己會發生什麼意外。哈蒂則表示，「從孟買到齋浦爾的班機發生技術問題，造成機艙內的乘客恐慌；飛機飛行45分鐘後折返回孟買，包含我在內的所有乘客都很平安。」

對此，捷特航空事後發布聲明，證實班機因機艙壓力降低才折返，造成乘客不便深表遺憾；至於出包的機組員則「等候調查期間，免除表定任務」。印度民航部也發推文，要求捷特航空「立即提出報告」。

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps — Darshak Hathi （@DarshakHathi） 2018年9月20日

乘客慌慌張張的戴起氧氣罩。（圖擷取自Darshak Hathi推特）