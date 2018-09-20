抑制中國對太平洋影響力 澳洲擬在巴紐建基地

2018-09-20 18:48

〔中央社〕中國傳曾向萬那杜（Vanuatu）探詢在當地興建軍事基地的可能性，如今澳洲也不甘示弱，計劃在巴布亞紐幾內亞建立新海軍基地，顯然意在遏制中國在太平洋地區擴大影響力。

「澳洲人報」（The Australian）報導，坎培拉當局力求在11月亞太經濟合作會議（APEC）高峰會登場前，與巴布亞紐幾內亞針對在巴國領土曼奴斯島（Manus island）設置這座共同軍事設施達成協議。

報導指出，巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾（Peter O'Neill）7月訪問布里斯本後，澳洲國防官員也前往曼奴斯島上的隆布魯海軍基地（Lombrum Naval Base）評估重新開發基地的可能性。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天未否認報導內容，他表示：「太平洋地區攸關澳洲國安戰略利益，是重中之重。」

「但我不會對與國家安全有關的臆測發表評論，這不妥當。」

外界視太平洋為亞洲海上門戶，具高度戰略價值，北京已向區域小島國提供數以十億計美元的基礎建設貸款。

過去在太平洋地區與親密盟友華府具有軍事合作傳統的坎培拉當局，已警告有必要反制中國在這個地區的影響力。

澳洲之前抨擊北京透過「柔性外交」將手伸入太平洋地區，今年坎培拉當局不但宣布將與萬那杜商討簽訂安全協議，也將建造連接至索羅門群島和巴布亞紐幾內亞的海底通訊電纜。

APEC峰會今年11月將在巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港（Port Moresby）登場，中國國家主席習近平等各國領導人都將出席。