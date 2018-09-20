安倍3連任自民黨總裁 可望成史上執政最久首相

2018-09-20 17:31

〔駐日特派員林翠儀／東京二十日報導〕日本自民黨總裁選舉今天投開票，現任總裁安倍晉三以近七成的得票數，擊敗對手前幹事長石破茂，成為自民黨史上少數三連任的總裁任期至二○二一年九月，如果自民黨繼續執政，安倍也將成為日本憲政史上在職日數最長的首相。安倍確定連任後，預料十月初將進行內閣與黨人事改組，十月下旬將訪問中國。

自民黨總裁這次由國會議員四○五票及地方票四○五票構成，總票數為八一○票，投票結果有三票國會員票為無效票。安倍拿下五五三票，其中國會議員票三二九票、地方票二二四票，得票率為六十八％，石破則拿下二五四票，國會議員七十三票、地方票一八一票。

這是安倍與石破的第二次交手，相較於二○一二年總裁選舉時的客觀背景，當時自民黨處於在野且有五人同台較勁，尋求東山再起的安倍在首輪投票輸給石破，但因五人均未有人過半，進行第二輪投票後安倍勉強勝出。

不過這次安倍尋求三連任，挾有黨內多數派系力挺的優勢，加上經濟狀況良好帶動維持現況的社會氣氛，安倍雖然飽受「森友加計案」批評，但選情一路看好，差別僅在於安倍若能拿下壓倒性勝利，將有助於他穩定執政。

安倍在國會議員票拿下八成一的壓倒性勝利，不過地方票方面僅得到五成五的支持，由於地方票是由一○四萬自民黨黨員及黨友進行投票，再以都道府縣為單位進行比例分配，石茂拿下地方票四成五的得票率，在十縣贏過安倍，總票數超過二百五十票，雖然敗選但也樹立了自己的「存在感」。

在這次總裁選舉中，另一位「存在感」極強的政治明星小泉進次郎，小泉被視為具有左右選情的力量，他曾於二○一二年總裁選舉時將選票投給石破，但這次則保留態度直到最後一刻，才在今天表態支持石破，一般認為，有心問鼎大位的小泉，在政治前途與維持個人清新形象的考量下，做了雙方都不得罪的權衡。

二○一二年東山再起的安倍，若加上二○○六年第一次執政，目前的首相總在職日數為史上第五高，三連任後的任期將至二○二一年九月底，若自民黨繼續執政，安倍的首相在職日數將於明年十一月二十日累積為二八八七日，超過桂太郎成為史上在職日第一長的首相，如果計算到二○二一年九月三十日總裁任期結束，累積將達三五六七日。

自民黨總裁選舉告一段落後，配合預定在秋季召開的臨時國會，日媒報導，安倍可能在十月初進行內閣與黨人事的改組，以新的人事布局應對國會。秋季臨時國會自民黨很可能提出黨版修憲案。另外，十月下旬，安倍將配合「日中友好和平條約」生效四十週年訪中。