印度7歲女孩遭強暴 被鐵水管性侵重傷送醫

據印度國家犯罪統計局指出，去年印度的強暴案件為3.9萬件，每13.5分就有一個女性遭到性侵害。（資料圖 路透）

2018-09-20 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕性侵事件頻傳的印度又出現嚴重案件，首都新德里的警察於昨（19）日表示，新德里市內有名7歲小女孩遭到強暴，21歲的嫌犯甚至用鐵水管性侵，造成小女孩重傷，目前正在醫院接受手術。

據《CNN》報導，警方已經逮捕了21歲的嫌犯，嫌犯供稱用鐵製水管性侵女童。新德里女性協會會長指出，女童家境貧困，被嫌犯引誘至公園性侵，據說送到醫院前不斷哭喊相當痛苦，且伴隨大量出血。

據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）指出，2016年印度的強暴案件為39000件，比去年增加了12%，每13.5分就有一個女性遭到性侵害。

報導指出，印度政府4月頒布新法令，將對未成年強暴與輪暴案加重判決，最重可致死刑。然而新德里卻又發生此案件，使外界質疑該法案與重罪是否有嚇阻成效。

年幼少女遭性侵已不是第一次，接近喜馬拉雅山脈的卡圖阿鎮（Kathua）今年1月時，發現一名遭到姦殺的伊斯蘭教8歲女童，此事件造成當地群情激憤，甚至還演變為宗教性抗議。