墨國停屍卡車不只一輛 逾300具屍骸在街上「遊蕩」

墨西哥兇殺案層出不窮，法醫部門無法負擔大量受害者屍體。當局不得不租用冷藏貨櫃車停屍。 （路透）

2018-09-20 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥哈利斯科州當局，日前傳出將逾百具兇殺案受害者屍體，存放於冷藏貨櫃車上，引發民眾反彈，最新消息指出，像這樣的停屍貨櫃車在當地並不只有一輛，其中停放的受害者遺體總數更突破300具。

綜合外媒報導，早前停放在哈利斯科州首府瓜達拉哈拉郊區一處倉庫前的冷藏拖車，車身散發惡臭，周圍更出現成群的蒼蠅，引發附近居民抱怨，州政府隨後承認這輛車有如所謂的「行動停屍間」，表示車上停放的屍體均為近期兇殺案受害者遺體。

根據墨國法醫學研究所統計數據，當地截至今年7月共發生552起兇殺案，並有444具屍體有待法醫部門確認身分並埋葬。根據該國法律，兇殺案死者遺體不得火化，而法醫部門處理速度無法跟上新增加的死者數目，導致受害者遺體數持續上升，已遠超過法醫學研究所停放極限的144具屍體，令當局不得不租用冷藏貨櫃車停屍。

法醫學研究所前主任表示，目前這兩輛停屍貨櫃車共停放超過300具屍體，其中一輛由法醫部門承租，另一輛則由當地檢察院撥款租用。他說，有關單位現在仍然在尋找安葬屍體的墓地，「但這項工程至今未能動工，因為仍找不到適合的地點」。