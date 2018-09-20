我只是想打球！ 18歲非裔足球員因無家可歸遭踢出比賽

2018-09-20 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名非裔學生足球員因無家可歸遭學校禁賽，恐怕影響他想以足球專長申請大學獎學金及就讀資格的夢想，學校此舉引起各界不滿，教練和隊友更在賽前和學校爭執，試圖讓該名球員一起比賽，但校長卻威脅要解僱教練，作法引發眾人不滿。

據《華盛頓郵報》報導，巴盧中途機會學院校長傑克森（Willie Jackson）從15日的比賽中強行要18歲的非裔學生足球員史畢克斯（Jamal Speaks）下場，並威脅說倘若他上場，就要解僱足球教練羅杰斯（Minoso Rodgers），教練和隊友更和學校爭執、拖延了45分鐘，想讓史畢克斯參賽。

綜合外媒報導，史畢克斯就讀巴盧中途機會學院（Ballou STAY Opportunity Academy），在事情發生過後他向媒體說道：「我只是想打球！」，他表示，無家可歸是因為父親已經過世、母親並不在身邊，只能在朋友家借宿，但學校卻用「居住資格不符」的理由將他禁賽，他對學校此舉感到相當沮喪。

他補充說，若他保持成績，將可獲得坦普爾大學（Temple University）的獎學金，15日的比賽該校的教練有到場觀賽，但他卻不被允許參加比賽，喪失爭取好印象的機會。

《News4》報導，日前史畢克斯向特區公立體育聯盟（DCSAA）申請代表學校巴盧出賽獲准，但「特區公立體育聯盟」隸屬「特區校際體育聯盟」（DCIAA），由於「特區校際體育聯盟」層級更高，此機關認為史畢克斯的資格不符便不能出賽，校長傑克森只能將他禁賽。

史畢克斯在自己的平台「GoFundMe」的頁面上寫下：「我遇到了一個挑戰讓我陷入困境，但我不會讓任何藉口阻止我想做的事，感謝所有人的愛和支持，我不會讓你們失望，要感謝我的足球隊、我的社區和其他人站在我身邊，我會繼續實踐我喜歡的事。」

市議員懷特（Trayon Whtie）正設法協助史畢克斯重回球場，他表示，因無家可歸而遭疑有資格問題實在太荒謬，各界須盡力協助這個年輕人拿到大學獎學金，更說道：「我們不能背棄這個小夥子！」