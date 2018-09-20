美國性侵犯逃到台灣！ 他曾發明3D列印手槍

3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），涉嫌性侵一名16歲少女，遭到美國警方通緝，而警方調查發現，威爾森最後一個停留位置是台灣台北。（法新社資料照）

2018-09-20 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），涉嫌性侵一名16歲少女，遭到美國警方通緝，而警方調查發現，威爾森最後一個停留位置是台灣台北。台灣刑事局國際科表示，尚未接獲美國與國際刑警組織請求，將主動進行了解。

綜合媒體報導，美國德州警局今天召開記者會表示，8月22日接到一名輔導員通報，8月15日30歲的威爾遜與一名16歲少女在德州奧斯汀一間旅館發生性行為，並且付給少女500美元。美國警方以涉嫌性侵未成年少女，將威爾遜通緝，而警方調查威爾森最後的位置是在台灣台北。

警方表示，「我們不知道他為什麼去台灣，但我們接獲消息，他在逃離之前有受害者的朋友告訴他，警方已經詢問受害者被性侵過程，並且知道警方正在展開調查。」

2013年，美國槍枝發明家柯狄．威爾森（Cody Wilson）研製出全球第一把3D列印手槍「解放者」（The Liberator），這把塑膠手槍的特色即是與一般手槍不同，它沒有生產序號，管制方根本無從追查。

刑事局：威爾森本月初確有入境

台灣刑事局國際科表示，經查該威爾森本月初確實有入境，但尚未接獲美國與國際刑警組織請求，將主動進行了解。