仙台警察遭預謀行兇刺殺身亡 行兇者遭警方擊斃

宮城縣警巡查長清野裕彰在昨凌晨遭刺殺身亡，行兇者相澤悠太也因此被警方擊斃。圖為日本警察示意圖。（路透）

2018-09-20 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮城縣警巡查長清野裕彰昨日凌晨遭刺殺身亡，而行兇者疑似為當時來警察崗亭通報遺失物品的大學生相澤悠太，巡查部長當時聽到2人疑有爭執，前往崗亭巡視，卻看到清野裕彰倒在血泊之中，相澤悠太持刀朝他衝過來，巡查部長情急之下對相澤悠太開了3槍，事後相澤悠太也因此身亡。

根據日本《共同社》報導，警方表示，相澤悠太在19日凌晨4點來到仙台東警署東仙台崗亭，並表示撿到了一張千元紙鈔，此時巡查長清野裕彰負責接洽相澤悠太處理遺失物，巡查部長則是在隔壁房間，但巡查部長聽到兩人高聲喊叫的聲音，走過去一看卻發現清野裕彰倒在地上且渾身是血，胸部及腹部多處被刺，此時相澤悠太持刀朝他衝過來，他便對相澤悠太開了3槍，相澤悠太因此死亡。

警方指出，從相澤悠太的腰包中找出剪刀、美工刀和螺絲起子，還有一把長約20公分的菜刀，認為他是預謀犯案，警方擬以涉嫌殺人罪展開調查，在嫌疑人死亡的情況下把資料移交檢方。

先前宮城縣警方規定中要求警察值班時穿著防刺制服，但清野事發時沒有穿，日本警察廳對此向全國警察總部指示加強確保安全，包括值班全程穿著防刺傷警服以及在崗亭配備多名警察等。