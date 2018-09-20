大鬧瑞典真相疑曝光 中客遭爆讓老婆偽裝學生妹...

中國曾姓一家三口在瑞典斯德哥爾摩發生旅遊糾紛，事後被踢爆是因自己訂房疏失所造成，卻在公開場合無理取鬧，令此事演變成中國與瑞典的外交風波。（圖擷取自微博）

2018-09-20 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國曾姓一家在瑞典斯德哥爾摩的旅遊糾紛，在中國各大官媒未了解事件便出手護航的情況下愈鬧愈大。最近有中國媒體人爆料，曾姓一家4口，只向旅館訂3人房，並讓曾男老婆偽裝成學生妹，曾姓一家被旅館識破後，才開始「一哭二鬧」，吸引路人注意。

中國官媒《環球時報》報導，曾男試圖尋找其他有空房的旅館，凌晨2時剛好碰到一名同樣沒旅館住的中國女留學生，曾男考慮到外面天氣寒冷和不安全，便帶著女留學生回到原來的旅館大廳，豈料旅館員工要求曾姓一家和女學生立刻離開。

中國媒體人「安普若-外號安校長」質疑，如果她作為一名單身女子，半夜三更在異國他鄉跟著一個街上遇到的男人就走，是不是膽子也太大了，而且瑞典的旅館有這麼難找嗎，兩個人滿街找都找不到。一名爆料者回應，曾姓夫妻帶著父母到瑞典斯德哥爾摩出遊，本來應該訂2間房，曾男卻為了省錢，只訂了1晚的3人房，但恰巧剛好那天旅館訂房爆滿，曾男就讓老婆偽裝成女留學生，卻被旅館工作人員識破，只好大鬧旅館。

還有爆料人指出，曾男是她老公的公司上司，中國企業天力士國際奈及利亞分公司總經理曾驥，不僅人品極差，經常以出差名義貪汙旅遊，還將公務上的爛攤子推給下屬承擔。有一次飛機誤點，曾男就大鬧機場航空公司的櫃位，站上櫃台大哭大鬧，這種人的父母竟然還是教育工作者。

中國網友表示，「中國人的文明還有很長的路要走」、「這人英文不錯，怎麼把帶父母的旅行安排成這樣。無語」、「在國內怕是被打死了還上不了新聞」、「同志，你就放過環球吧，故事不好編，群眾不好騙」、「大半夜的萬里他鄉遇故知，如果不是瑞典酒店攪合，這就是一樁美滿姻緣。瑞典人缺大德了」。

也有人認為女學生的出現相當可疑，「哈哈哈，再昇華一下，配合國防安全週，這是遇上女特務了吧，他們試圖在酒店大堂接頭，或是女特務試圖拉攏曾先生，被化裝成酒店服務人員的瑞典情報人員發覺，於是報警破壞了此次行動...不然不能解釋這個離奇女子的出現和消失啊」。