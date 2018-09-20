文金三會重申非核化 美國務卿盼2021年完成

2018-09-20 04:52

〔中央社〕南北韓領袖高峰會重申朝鮮半島非核化目標。對此，美國國務卿蓬佩奧發表聲明表示，下週將與北韓外長李容浩在紐約舉行會談。美方期盼北韓非核化能於2021年1月前完成。

蓬佩奧在聲明中首先祝賀南韓總統文在寅與北韓國務委員會委員長金正恩在平壤舉行的高峰會圓滿成功，也對文金重申新加坡川金會關於朝鮮半島完全非核化的聯合聲明，包括在美國與國際原子能總署（IAEA）人員見證下，永久廢棄寧邊核設施表示歡迎。

他也在聲明中表示，歡迎金正恩同意在美國與國際專家見證下，完成先前宣布的將東倉里引擎試驗場和火箭發射台率先永久廢棄的決定，這是最終全面查核北韓非核化的一步，也是金正恩在新加坡峰會的承諾。

蓬佩奧表示，在這些重要承諾基礎上，美國已做好談判的準備，以期改變美國與北韓關係。

他也透露，今天上午已經邀請北韓外交部長李容浩（Ri Yong-ho）於下週在紐約會晤。他們兩人都將出席下週在紐約召開的聯合國大會。此外，美方也邀請北韓代表與美國北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）於奧地利維也納舉行會談。

蓬佩奧表示，這將標誌著協商透過北韓快速非核化進程來改善美國與北韓關係，以及建構朝鮮半島持久穩定和平體制的開端，如同金正恩委員長所承諾，去核化進程預計於2021年1月前完成。

文在寅與金正恩台北時間19日在平壤百花園國賓館簽署並換文「9月平壤共同宣言」，宣言包括金正恩近期訪問首爾、致力落實朝鮮半島完全非核化等6項協議。（編輯：何宏儒）