兩韓領導人平壤峰會 川普讚北韓問題大有進展

2018-09-20 01:12

〔中央社〕美國總統川普今天說，兩韓領導人會面是好消息，美國也得到良好回應。他也自稱，在他上任後，北韓問題已取得「巨大進展」。

南韓總統文在寅訪平壤3天，在與北韓領導人金正恩會面後，雙方簽署「9月平壤共同宣言」，要共建朝鮮半島為無核武與無核威脅淨土。兩人還見證簽署軍事協議，禁止兩韓雙方在陸、海、空等一切空間採取敵對行為，11月1日起全面中斷在軍事分界線一帶進行的各種軍演，並決定成立「南北韓軍事聯合委員會」，就停止針對對方的大規模軍演、偵察活動等事宜進行磋商。

川普上午在白宮登上陸戰隊一號，前往安德魯空軍基地前回答媒體詢問時說，南、北韓領導人會面是好消息，美國則得到良好回應。川普說，他3天前收到金正恩給他一封「極好的來信」，而在北韓問題上美國取得巨大進展。

川普還指出，在他成為總統前，美國與北韓看起來就像要開戰了，但現在大有進展，包括人質返美、北韓歸還韓戰美軍遺骸，很重要的是，北韓沒有試射飛彈及核試，美國與北韓關係至少在個人基礎上是很好、很平靜的。

奉行陽光政策的文在寅邁開大步向平壤遞出橄欖枝，金正恩也借力使力，在簽署平壤共同宣言時更向美國出招表示，如果美國採取「相應措施」，北韓願永久撤除寧邊的核設施。

對於北韓要求美國要採取相應措施，川普則未置可否指出，得了解金正恩要的是什麼，「我們再看看」。但他提到，雙方有非常冷靜的對話的，「他冷靜，我（也）冷靜，我們拭目以待。」（編輯：何宏儒）