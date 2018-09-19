「中國電視劇收視率全是買來的」導演怒爆料拒潛規則

導演郭靖宇爆料，過去3年來中國電視大劇收視率沒有一個不是用買的。（圖擷取自郭靖宇微博）

2018-09-19 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕導演郭靖宇日前爆料，自己拍攝的電視劇，在某省級電視台遭衛視總監要求購買收視率，否則不予播出，更探聽到中國3年來所有播出來大劇，所有收視率都是花錢買來的！引發大量網友關注，中國廣播電視總局也表示將介入調查。

郭靖宇在微博發文指稱，自己拍攝的電視劇《娘道》，被某衛視總監要求購買收視率，並且指定收視率造假機構，否則不予安排檔期播出。郭靖宇也在微博發文《起來，與操縱收視率的黑勢力決一死戰》，說自己對這個「潛規則」堅決不從。

郭靖宇在微博寫道，他去接洽一名負責造假收視率的「大神」，這名「大神」先是笑他，「早點來找我，劇早就播出了」，隨後更開門見山地說，價格是一集90萬元人民幣，還不保證能收視第一、第二名。郭靖宇假藉與這名「大神」聊天，探聽到3年來所有播出來大劇，沒有一個收視率不是花錢買來的！

根據《新京報》報導，新京報記者在淘寶搜索「刷視頻播放量」出現多條開展刷視頻閱讀量的商家。記者以客戶身分諮詢時，商家竟然直接傳來一份價目表，「騰訊視頻2000元1000萬播放量、PPTV網站5000元1000萬播放量等」。而且商家不僅提供這些有電影、電視劇的網站刷播放量的業務，還為秒拍、快手、抖音、鬥魚等平台提供相關服務。

根據了解，中國國家廣播電視總局說，已經採取相關措施，並且會聯合相關單位立即展開調查，一經查獲違法事件，一律從嚴處理。