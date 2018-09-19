刊凱特上空照被罰逾百萬 法媒編輯上訴遭駁

法國八卦雜誌《Closer》刊登英國劍橋公爵夫人、凱特王妃的上空照，2名資深編輯各被法院重罰4.5萬歐元，被告提出上訴但今（19）日遭駁回。（法新社）

2018-09-19 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕法國八卦雜誌《Closer》刊登英國劍橋公爵夫人、凱特王妃的上空照，2名資深編輯各被法院重罰4.5萬歐元（約新台幣161萬元），被告不服罰金太重而提出上訴，但今（19）日遭上訴法院駁回，維持原判。

綜合外媒報導，位於巴黎西部凡爾賽的上訴法院週三駁回了《Closer》2名編輯的上訴案，並維持下級法院裁定的最重罰款。法國檢察官Marc Brisset-Foucault指出，這不僅攸關2個人的隱私和私人生活，還有女性的尊嚴，稱雜誌此舉是絕對不可接受的。

2012年9月，凱特與威廉王子到法國東南部呂貝宏（Luberon）一座城堡度假時，《Closer》拍到凱特只穿比基尼泳褲的上空照，並刊登在雜誌封面。英國王室以侵犯隱私為由，將《Closer》告上法院求償150萬歐元（約新台幣5300萬元）。

法院去年9月判處《Closer》2名資深編輯須繳交4.5萬歐元（約新台幣161萬元）罰款，2名攝影師各罰5000歐元（約新台幣18萬元）。《Closer》也另外被判罰賠償10萬歐元（約新台幣360萬元）。