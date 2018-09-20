川普的雞雞像「瑪利歐賽車蘑菇人」 AV女星出書大爆料

丹妮絲在新書中形容川普的雞雞像電玩《瑪利歐賽車系列》裡的「蘑菇人」。（路透）

2018-09-20 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國AV女星「狂暴丹妮絲」日前透露，將出書爆料與川普有染的細節。英國《衛報》率先取得新書內容，丹妮絲在書中形容川普的「那話兒」就像電玩《瑪利歐賽車系列》裡的「蘑菇人」。

綜合媒體報導，「狂暴丹妮絲」（Stormy Daniels）今年1月聲稱，與美國總統川普有一腿，還將在美國國會期中選舉前出版新書，爆出所有細節。

英國《衛報》率先取得新書《全面披露》（Full Disclosure，暫譯）內容，「狂暴丹妮絲」在書中爆料，川普的雞雞尺寸比一般還小，就像電玩《瑪利歐賽車系列》裡的「蘑菇人」，聲稱與川普做愛是她遇過最乏善可陳的性經驗，「但顯然他（川普）不這麼認為」。

丹妮絲在書中回憶事發經過，指2006年在名人高爾夫錦標賽首遇川普，後來應邀參加晚宴，與川普發生一夜情；完事後，川普答應將安排她成為實境秀《誰是接班人》的參賽者，承諾不惜「作弊」讓她過關。

但她沒想到的是，川普卻成為共和黨總統候選人，而且當選機率持續攀升，讓原本不認為川普能贏得白宮的她，開始感到恐懼，才在2016年接受川普私人律師的封口費；不過她今年突然反悔，更提出民事訴訟，希望法院判決保密協議無效。