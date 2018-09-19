風暴阿里吹落敞篷車 50歲婦女墜崖亡

致命的暴風阿里（Storm Ali）席捲英國及愛爾蘭，帶來強風與災情。（路透）

2018-09-19 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕致命的暴風阿里（Storm Ali）席捲英國及愛爾蘭，帶來強風與災情。

綜合外媒報導，愛爾蘭今（19）日當地時間上午7時45分，警方接獲通報，一名50歲中年婦女因風暴太大隨著敞篷車一同從懸崖墜落，之後警方在沙灘上找到婦女的屍體。據悉該名中年女子當時正在敞篷車內睡覺，沒有意識到暴風將她和敞篷車從地面上抬起再吹落懸崖。

暴風阿里在愛爾蘭、蘇格蘭和英格蘭部分地區達144公里/小時的風速，其中蘇格蘭中部、南部以及英格蘭東北部風最為強勁，目前導致蘇格蘭地區交通中斷，鐵路、公路和渡輪都受到影響；愛爾蘭共計近20萬戶停電，樹木被吹倒更造成數十條道路受阻，有超過50個進出都柏林（愛爾蘭首都）機場的航班被取消。