風暴阿里吹落敞篷車 50歲婦女墜崖亡

2018-09-19 23:48

〔即時新聞/綜合報導〕致命的暴風阿里(Storm Ali)席捲英國及愛爾蘭,帶來強風與災情。

綜合外媒報導,愛爾蘭今(19)日當地時間上午7時45分,警方接獲通報,一名50歲中年婦女因風暴太大隨著敞篷車一同從懸崖墜落,之後警方在沙灘上找到婦女的屍體。據悉該名中年女子當時正在敞篷車內睡覺,沒有意識到暴風將她和敞篷車從地面上抬起再吹落懸崖。

暴風阿里在愛爾蘭、蘇格蘭和英格蘭部分地區達144公里/小時的風速,其中蘇格蘭中部、南部以及英格蘭東北部風最為強勁,目前導致蘇格蘭地區交通中斷,鐵路、公路和渡輪都受到影響;愛爾蘭共計近20萬戶停電,樹木被吹倒更造成數十條道路受阻,有超過50個進出都柏林(愛爾蘭首都)機場的航班被取消。

#StormAli will bring some damaging winds today. This is likely to cause travel disruption, damage to trees and buildings as well a danger to life from large waves at the coast. Stayed tuned to the #forecasts and #warnings today #weatheraware pic.twitter.com/pPcFk3CGOy