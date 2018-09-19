辛巴威驕奢殘暴前第一夫人 驚傳重病在新加坡救治

辛巴威前第一夫人葛莉絲（Grace Mugabe），近日驚傳重病纏身，正在新加坡的醫院與死神搏鬥。（法新社）

2018-09-19 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕驕奢殘暴、人稱「Gucci 葛莉絲」的辛巴威前第一夫人葛莉絲（Grace Mugabe），近日驚傳重病纏身，正在新加坡的醫院與病魔搏鬥。

綜合外媒報導，今年53歲的葛莉絲是去年被趕下台、掌權長達37年辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）的第2任妻子。據「Spotlight Zimbabwe」引述政府內部人士和外國醫生所披露的最高機密稱，葛莉絲的健康狀況極度不佳。

有辛巴威當地網路媒體指出，由於葛莉絲和他的丈夫穆加比的健康狀況都不好，2人本月16日搭乘政府包機前往新加坡接受醫療治療，民眾普遍猜測穆加比處於命危中，但沒想到葛莉絲才是正為生命與病魔搏鬥的人。

葛莉絲3年前曾赴新加坡度過了幾週，據悉是為了切除闌尾。但一家私營媒體《辛巴威獨立報》援引其家庭消息稱，葛莉絲實際上是接受了大腸癌手術。

一名駐香港醫生說，「真相並沒有被公開告知」，「穆加比太太生病了，她剩下的日子不多了。2014年，負責治療的專家告訴她，她已經沒有多少時間了」。

辛巴威首都的其他政府線人說，這位前第一夫人一直很勇敢面對，「但她很痛苦」。