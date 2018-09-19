感謝安室奈美惠25年演藝人生 日繪師用巧克力作畫讓網友驚艷

安室奈美惠9月16日正式引退後，隔日有日本網友貼出她用巧克力畫出安室的肖像，不僅讓網友吃驚，更有粉絲看完後，直呼「安室永遠在我心中」！（圖擷取自諾麗可推特）

2018-09-19 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本天后安室奈美惠9月16日正式封麥引退，30日其官方粉專也將關閉，消息一出令許多粉絲難過、不捨，但有日本網友特地用巧克力筆畫出安室，維妙維肖的模樣令人驚訝，更有粉絲直呼「安室永遠在我心中」！

日本網友「＠norico0807」經常用巧克力筆作畫，17日原PO上傳一段影片，影片中可見她在白色盤子上作畫，她先劃出「We Love NAMIE（安室）」，隨後用手抹出大愛心寫上「#All for 916」，最後她用工具及雙手畫出不同的安室，有長髮披肩、有頭戴花式等模樣，最後再感謝安室從出道至今，25年來為歌迷帶來的精彩表演。

貼文一推出已經超過200萬次觀看，15萬個喜歡、5萬次分享，網友們紛紛留言大讚她的創作，「畫的真像」、「栩栩如生耶！」、「被你圈粉了」；有網友則被勾出與安室的種種回憶，「看完覺得以前追安室的回憶一一浮現」、「安室～妳永遠在我心中」；也有網友好奇作畫時間，原PO回應：「短短1分鐘大約7、8小時完成」，許多網友一聽，不僅佩服她的耐心，也紛紛被她圈粉。

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