台外交官輕生 日學者指向「怪獸選民」和「民主自傷」

2018-09-19 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠，14日在大阪官邸輕生，此事也獲日本媒體關注，有媒體引述日本學者小笠原欣幸的看法指出，除了假新聞，也需要注意「怪獸選民」和「民主自傷」的社會現象。

日本《東洋經濟》今（19）日刊出一篇文章：「派駐大阪的台灣外交官為何選擇死亡」，探討導致蘇啟誠輕生的原因。文章先提到燕子風災重創關西機場後流竄的假新聞，稱中國在風災後派車優先撤離受困在機場民眾，之後才發現這是假新聞，關西機場的發言人也表示：這種說法「完全不是事實」。

文章指出，台灣媒體也擴散了這個假新聞。我國外交部官員表示，中國想要藉此對比台灣，顯示中國更好，引發了台灣輿論的混亂。蘇啟誠輕生後，民進黨立委管碧玲在臉書發文哀悼，並直指這根本是「輿論殺人」。

對此，東京外國語大學準教授小笠原欣幸分析認為，「怪獸選民」（モンスター選挙民）和「民主主義自傷行為」是這一連串事情的根本原因。小笠原指出，「怪獸選民」指的是台灣民眾意識到「自己是（政權的）主人，所以做什麼都可以」。選民在過度要求之下，於是成為「怪獸選民」。

至於「民主主義的自傷行為」，則是在野黨總是全面否定執政者的政策，當在野黨成為執政黨時，就會如同迴力鏢一樣，遭受相同的攻勢。小笠原說，台灣的執政黨和在野黨都在持續這種「自傷行為」傷害台灣民主。歷代政權每逢自然災害都會遭受抨擊、造成支持率下降，其中一部分，就是這些根本原因導致事態擴大。

文章指出，蘇啟誠輕生後，台灣也開始展開停止分享假新聞的運動，也希望政黨之間不要再進行無意義的攻擊、指責，但此案是否能為台灣社會帶來轉機、能從中學到什麼，仍是值得繼續思考的問題。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980