好厲害！小女孩誤吞銅板 醫師「這招」神救援

印度1名年幼女孩先前誤吞1枚銅板，醫師僅使用1根軟管與潤滑液體就讓女孩把硬幣吐了出來。（圖擷取自影片）

2018-09-19 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名年幼女孩先前誤吞一枚銅板，卡在喉嚨相當不舒服，家人帶她上醫院治療後，醫師僅使用一根軟管與潤滑液體就讓女孩把硬幣吐了出來，巧妙影片在網路上引起網友熱議，直呼「好厲害」、「好神奇」。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度加爾各答（Kolkata），這名小女孩上個月將硬幣放入口中，卻不小心吞下去，銅板卡在她窄小的咽部，讓她十分疼痛，送醫後，護理人員小女孩用白巾包裹全身，醫師則用軟管確定硬幣卡住的位置，同時注入大量潤滑液體，最後將軟管快速抽出。

女孩當下立刻感受到強烈的嘔吐感，在潤滑液的作用下，咽部劇烈收縮將硬幣吐了出來，小女孩在過程中痛得嚎啕大哭，但她的咽喉並沒有因此受傷，醫師拾起銅板，向鏡頭微笑致意，接著擁抱小女孩給予安撫。

這段影片被分享至臉書社團「爆笑公社」，許多網友讚賞醫師神奇的醫術，紛紛留言指出「好棒！小孩的哭聲最讓人不捨了」、「小時候家人最怕就是這種小東西誤食」、「還好有取出，捏了一把冷汗」、「好熟練的技巧」、「小朋友真的要顧好」。

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