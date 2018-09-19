「太空清掃」任務成功 撒網捕捉太空垃圾影片釋出

「清除殘骸」衛星瞄準旋轉中的殘骸，射出一面六星形的網子，並成功捕捉到太空垃圾。（圖擷取自YouTube）

2018-09-19 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕由英國薩里大學（Surrey University）太空中心領導的歐洲小組成功的執行了「太空殘骸清除」（RemoveDebris）任務，讓參與的科學家相當興奮，同時也將相關影片釋出。

根據外媒報導，人類發射大量衛星、太空儀器造成的太空殘骸是一個日益嚴重的問題，估計有7600噸的太空殘骸正環繞著地球運行，並對衛星以及其他太空儀器造成威脅。「太空殘骸清除」計畫就是團隊致力於開發來解決此問題的計畫之一。

「太空殘骸清除」計畫的「清除殘骸」衛星在4月2日被以火箭送上國際太空站，並在9月16日展開第一次測試。

從釋出的影片中可見，「清除殘骸」衛星瞄準旋轉中的殘骸，射出一面六星形的網子，而網子在順利纏上目標後，也迅速降低它的轉速。而此計畫最終的願景是讓衛星網子吸附著這些太空殘骸，並利用衛星將這些廢物從太空軌道上拖走。

薩里航太中心主任阿列提（Guglielmo Aglietti）表示，這項複雜的計畫花了相當長時間的規劃與協調，對於研究人員來說，這是非常激動人心的時刻。對於計畫測試結果他也感到相當滿意。

「太空殘骸清除」計畫將在接下來著手進行視覺導航測試，希望能藉此提高追蹤太空垃圾的效率，而「清除殘骸」衛星也會在任務結束後發射拖曳帆（drag-sail）讓自己脫離軌道進入地球大氣層焚燒摧毀，避免讓自己成為太空殘骸之一。

「清除殘骸」衛星撒網捕捉太空殘骸影片