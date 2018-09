兩韓決定一起申辦2032年奧運 川普：令人相當興奮！

2018-09-19 20:08

〔即時新聞/綜合報導〕南韓總統文在寅前往平壤與北韓領導人金正恩會晤,今天(19日)兩方簽署《九月平壤共同宣言》,並決議共同申請2032年的奧運主辦權。對此,美國總統川普得知後,隨即在推特上表示讚許,認為第三次文金會談的進展相當順利。

根據路透報導,文在寅與金正恩在今天上午進行一對一會談,並簽署了《九月平壤共同宣言》,並在會晤後兩方發表聯合聲明指出,南北韓已經達成要一起參加2020年所有的國際體育賽事的共識,當然也包括東京奧運在內,兩韓也將共同積極申辦2032年奧運,第三次文金會的結果,外界多予以樂觀看法。

美國總統川普也在推特上表示這次兩韓會晤中,金正恩同意接受核查,在國際相關專家見證下「永久拆除核試場及發射台」,他也承諾不進行導彈試射或核試驗這類會引起區域緊張的動作。他也表示兩韓決定一起申辦2032年奧運的計畫「令人相當興奮!」

....returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting!

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........