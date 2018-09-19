屹立106年！ CNN讚嘆：阿里山森林鐵路令人驚艷

阿里山櫻花樹下的蒸汽火車。（資料照，林務局提供）

2018-09-19 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕阿里山是台灣熱門的景點之一，除有日出、晚霞、雲海等不容錯過的美景外，森林鐵路更吸引許多遊客目光。美國《有線電視新聞網》（CNN）18日專題介紹阿里山森林鐵路，讚嘆這條歷史悠久的森鐵「令人驚艷」。

《CNN》報導，今年為阿里山森林鐵路通車106週年，為世界上最具歷史意義和最美麗的山區鐵路之一。阿里山森鐵建於1912年，位在海拔2216米的阿里山風景區，為亞洲最高的山區窄軌鐵路。

文章提到，阿里山森鐵最初興建的目的是將木材運出森林，如今成為眾多遊客造訪的景點，不少遊客慕名而來，可以沿著森鐵欣賞美麗櫻花，值得驚艷的是，即便過了106年，阿里山森鐵現仍以手動操作軌道切換方向。

文章表示，一名前阿里山森鐵列車長透露，森鐵與現代化的列車不一樣的地方，在於手動操作時能更深刻的感到人性化，「當機器改變速度時，你能清楚的聽到聲音的變化」，正是森鐵的迷人之處。

此外，文章內也大幅介紹阿里山周圍著名景點，以及森鐵的時間資訊，更詳細說明窄軌鐵路的專業技術，鼓勵讀者有機會能親赴阿里山閱覽自然美景。