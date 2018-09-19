文在寅很忙！明與金正恩攀長白山 週日赴美見川普

南韓總統文在寅赴平壤與北韓領導人金正恩進行「文金三會」，明兩人將同攀長白山。（法新社）

2018-09-19 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅赴平壤與北韓領導人金正恩進行「文金三會」，會談結束後共同現身簽署《九月平壤共同宣言》，兩人還相約明（20日）同登長白山，而在北韓的參訪結束後，文在寅緊接就要赴紐約，與美國總統川普會晤。

金正恩承諾 不久將訪首爾

據《韓聯社》報導，文金三會進入第二天，兩人在平壤百花園國賓館會晤1小時後，召開記者會，共同簽署《九月平壤共同宣言》；文在寅表示，兩韓首次就無核化方案達成協議，這是非常有意義的成果，可以消除半島的戰爭風險，金正恩也承諾，將與韓方努力共建「無核半島」，還透露將在不久的將來訪問首爾。

金正恩也邀請文在寅明天一同前往白頭山，登上最點「將軍峰」，「將軍峰」標高2750公尺，今年4月文金首次碰面時，文在寅就提出訪問白頭山是其夢想，2人將於明晨出發，若氣候條件良好，下山時會順道去天池欣賞美景。

文在寅行程滿檔，首爾官員今表示，文在寅將於23日赴美，25日在紐約美國總統川普會晤，預料將跟川普分享文金三會的成果，川普在文金聯合記者會結束後，就在推特上PO文，對這次文金會表達樂觀之意。