捐精者共有45個後代！ 「兄弟姐妹」終於相聚了...

艾洛由（右1）與同父異父的兄弟姐妹聚會。（圖擷自Instagram）

2018-09-19 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧蘭多21歲女子艾洛由（Kianni Arroyo）的父親是捐精者，她一直想要其他來自同樣捐精者的「兄弟姐妹」，於是上網尋找彼此，最近她還成功舉辦了同父異母手足之間的聚會，場面相當溫馨，也達成想當姐姐的夢想。

綜合美媒報導，艾洛由的父親、編號2757號的捐精者備受歡迎，至今已有29名女孩、16名男孩都是來自2757號捐精者的精子，他們的年齡介於1到21歲之間，散居在美國8個州和4個國家。

艾洛由一直希望可以和世界各地的「兄弟姐妹」見面，今年暑假她終於實現了這個夢想，她與「家人們」見面前，還不得不使用Excel做紀錄，以免把大家搞混。艾洛由目前也已與生父見過面，也得知2757號捐精者有德國、愛爾蘭和一點原住民血統，當初會捐精是為了清償學貸。

根據報導，由於郵寄DNA測試和線上登錄的服務盛行，美國捐精者後代開始慢慢找到各地的兄弟姐妹，由於美國沒有限制捐精者可繁衍的後代人數，許多人發現和艾洛由一樣，發現他們有數10名手足，甚至有捐精者的後代接近200人，數量相當驚人。

在英國、挪威、中國、台灣等地都有限制捐精者可繁衍的後代人數，許多人擔憂美國若不限制恐導致嚴重後果，例如兩個相同捐精者的人若結婚，生下的孩子恐有遺傳性疾病風險。