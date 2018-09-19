受害人恐達數百！ 骨科帥醫和女友被指控下藥迷姦

骨科醫師羅比蕭克斯和女友萊利被指控迷姦2名女子。（法新社）

2018-09-19 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名參加過相親實境秀的38歲骨科外科醫師羅比蕭克斯（Grant William Robicheaux），和其31歲擔任老師的女友萊利（Cerissa Laura Riley），被指控迷姦2名女子，檢方調查後發現好幾千個性侵照片及影片檔案，懷疑受害者高達好幾百人。

綜合外媒報導，羅比蕭克斯和萊利被指控在2016年迷姦2名被害女子，2016年4月10日在一間餐廳中，兩人一起將一名女子灌醉後，帶著她到羅比蕭克斯的住處，並讓她吃下毒品，趁受害者沒有力氣抵抗對其性侵；同年10月2日用同樣的手法性侵另一名女子。

加州當地檢察官萊考卡斯（Tony Rackauckas）18日表示，在羅比蕭克斯手機中發現好幾千個性侵照片及影片的檔案，其中出現過的女子高達好幾百人，檢方懷疑受害者不只這2名；另外，1月在羅比蕭克斯家中發現毒品及槍械，其中有一把未登記的步槍。

萊考卡斯說，「我們相信被告用他們的外貌和魅力來減少被害人的警覺心」；針對性侵指控羅比蕭克斯和萊利堅決否認；若罪名成立，羅比蕭克斯可能面臨40年監禁，萊利則可能被判處30年8個月。