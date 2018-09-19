新iPhone太貴？庫克霸氣回：因為它取代所有電子產品

針對新手機的定價，庫克解釋新iPhone能取代其他電子產品，所以才這麼貴。（資料圖 法新社）

2018-09-19 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果於13日凌晨發表3款新iPhone，由於價格再創新高，讓不少果粉都覺得買不下去。對此蘋果執行長庫克（Tim Cook）昨（18）日親上火線護航訂價策略，稱這是因為最新的iPhone「可以取代消費者可能需要的所有其他電子產品」。

據《ABC news》報導，庫克接受美國廣播公司（ABC）的《早安美國》（Good Morning America）節目專訪，庫克強調，公司想為每個人製作iPhone，這是他們的目標。而針對外界質疑新iPhone價格過高，庫克也為訂價策略護航，認為新產品是「至今最先進的iPhone」，「它可以取代消費者可能需要的所有其他電子產品。」

庫克：「新iPhone取代了你的數位相機，你不再需要一個單獨的相機了。它取代了你的攝影機，取代了你的音樂播放機，取代了所有這些不同的設備。因此可以說這款產品真的很重要」、「人們想要擁有最具創新性的產品，因為這一點，它的造價自然不菲。」

庫克也進一步補充，大家可以藉由電信商的優惠來降低入手價格：「事實證明，大多數買家與營運商達成協議，每月支付一定的費用。以1款超過1000美元的手機為例，大多數買家1個月要付30美元，所以大約1天付1美元（約新台幣30元）。」