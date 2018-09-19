颶風侵襲美國東岸 這家餐廳成「避難指標」...

連鎖餐廳「鬆餅屋」（Waffle House）全年無休，每當颶風來襲時，是否開店營業竟成為非官方的災害評估指標。（圖擷自鬆餅屋臉書）

2018-09-19 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕「如果鬆餅屋因為天災沒開，那就慘了！」美國東岸沿海多州近日遭颶風侵襲，不少民眾被迫撤離躲避颶風，根據美媒報導，當地知名的連鎖餐廳「鬆餅屋」（Waffle House）全年無休，每當颶風來襲時，是否開店營業竟意外成為非官方的災害評估指標。

綜合美媒報導，「鬆餅屋」在美國東南沿岸多州超過2000間分店，主打24小時全年無休的服務，聯邦緊急管理署（FEMA）人員在2004年時發現，颶風來時有多家「鬆餅屋」竟然暫停營業了，後來「鬆餅屋」有沒有開店，竟成為民眾是否逃難的指標之一。

報導指出，後來甚至出現了「鬆餅屋災難指標」，連美國聯邦緊急管理署前署長福蓋特（Craig Fugate）也曾打趣表示，「如果鬆餅屋因為天災沒開，那就慘了，得發紅色警戒；要是有開，但是只供應部份菜單，大概是黃色警戒；如果鬆餅屋正常營運，代表一切都很好。」

事實上，聯邦緊急管理署並不會真的去參考「鬆餅屋災難指標」，但鬆餅屋確實會提供數據給聯邦緊急管理署參考，雙方也長年合作抵抗颶風。