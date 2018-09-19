他發現自家轎車內有大黑熊 下一秒就破窗而出...

黑熊拍碎玻璃後從車內鑽出，嚇得車主拔腿狂奔。（合成照，擷取自YouTube）

2018-09-19 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州一名男子上週日（16日）發現自家轎車中竟藏了隻黑熊，嚇得他連忙棄車逃逸，而黑熊也在下一秒破窗而出，過程全被放置於一旁的攝影機錄了下來，畫面宛如電影場景，令網友大呼震撼。

綜合外媒報導，事發於北卡州的阿什維爾林間地區，當地黑熊族群相當興盛，部分好奇的熊隻常會逡巡至民宅附近找尋食物，甚至還有熊已懂得開啟車門。當地一名女子妮可（Nicole Minkin Lissenden）與丈夫利森登（Alex Lissenden）上週日就在未上鎖的自家轎車中發現一隻體型壯碩的黑熊，他們隨後便陷入「如何安全地將熊釋放」困境。

由於黑熊奔跑速度比人還快，且當時這隻黑熊似已被車內狹窄的空間激怒，並開始破壞內裝，利森登夫婦生怕黑熊持續攻擊，將對自己及車輛造成更嚴重的傷害，但礙於若直接開啟車門，盛怒的黑熊恐會攻擊附近的人們，所以他們最終決定開啟車窗讓熊自行脫出，不料黑熊就在這時暴衝，輕輕鬆鬆就擊破車窗並從車內鑽出，嚇得原欲上前開啟車窗的利森登連忙扭頭就跑。

報導稱，這頭黑熊逃出車外後並未施暴傷人，僅踱步至鄰近民宅內偷吃了些糕點就再踱步離去，而利森登一家的轎車內部受損相當嚴重，需送回原廠進行維修，所幸最終並無人員在這次事件中受傷。