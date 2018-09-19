挽救震後負面印象 北海道祭出觀光優惠

函館市政府在YouTube上傳震後市內景象影片，並介紹函館山夜景和著名景點金森紅磚倉庫，強調此次地震影響不大及北海道觀光沒問題。（翻攝自函館市觀光資訊官方網站）

2018-09-19 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕北海道為挽救因6日大地震而失的觀光人潮，近日有一些觀光業者藉著秋季旅遊旺季，順勢推出泡溫泉優惠；也有人則在網路上傳照片或影片，千方百計想消除大眾因地震而對北海道產生的負面印象。

日本《共同社》報導，札幌市定山溪觀光協會鑿於地震後約有2.7萬個住宿被取消，損失達3.3億日圓（約新台幣9161萬元），因此推出在地9個設施泡溫泉享半價優惠，促進觀光；以小樽運河聞名的小樽市，當地觀光協會和酒店合作，設計出從每人每晚住宿費中，抽出100日圓（約新台幣28元）捐給受災戶的活動。

報導指出，函館市政府在YouTube上傳震後市內景象影片，並介紹函館山夜景和著名景點金森紅磚倉庫，及札幌市觀光巴士業者在11日開始，請巴士導遊前往登別溫泉、富良野等約50處觀光地，回傳拍攝照片到網路，在在為強調此次地震影響不大及北海道觀光沒問題。

「離震央甚遠的大部分地區，其交通、住宿完全沒問題，北海道現在是安全的。」北海道知事高橋春美表示，為提供觀光客附帶折扣優惠的北海道消費券，將尋求中央政府的支援。