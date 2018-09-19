波蘭希望美軍永久駐軍 要把基地取名「川普堡」

波蘭總統杜達（左）盼美軍在波蘭永久駐軍，甚至要把這軍事基地命名為「川普堡」（Fort Trump）。（美聯社）

2018-09-19 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總統杜達（Andrzej Duda）出訪美國，與美國總統川普在白宮會面，雙方隨後舉行聯合記者會，杜達盼美軍在波蘭駐軍，建立永久的軍事基地來防範俄羅斯的擴張，甚至要把這軍事基地命名為「川普堡」（Fort Trump），川普對此表示認真考慮。

綜合外媒報導，波蘭總統杜達在白宮與川普會面時，談及了美軍駐波事宜，杜達指出，波蘭正面臨俄羅斯軍事活動越來越活躍的壓力，希望美國派遣更多兵力駐波，甚至建立永久軍事基地，杜達還稱會將這個基地命名為「川普堡」，強調此舉不僅符合波蘭的利益，也符合美國的利益。

川普對此表示，波蘭答應向美國支付超過20億美元（約新台幣621億元）的駐軍費用，他會認真考慮波蘭的請求，川普補充道：「俄羅斯人尊重力量，他們跟任何人一樣尊重力量，而我們擁有世界上最強大的力量，尤其是現在。」

目前美軍在波蘭派駐一個約900人的北約營，波蘭持續向美要求加大駐軍，俄羅斯政府曾稱，若美國在波蘭建立軍事基地，必將招致俄方的反擊。