被狗舔一下雙手雙腳全截肢！醫生：免疫力低要特別注意

桂格表示雖然遇上這種事，但還是無法停止愛狗。（圖翻攝自影片）

2018-09-19 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕對許多愛狗人士來說，回到家被自己的愛犬舔臉是家常便飯的事，但卻有人因此付出慘痛代價！美國威斯康辛州一名男子因被狗口腔內的細菌感染，引發敗血症導致得切除鼻子的一部份，以及他的雙手雙腳。醫生指出，雖然大部分情況下被貓狗舔都不會有什麼問題，但免疫力低下的人要特別注意。

據《CNN》報導，48歲的桂格‧曼塔斐（Greg Manteufel）在6月時因臉部與全身皮膚變成紅紫色而到醫院就醫，原以為是流行性感冒，但經血液檢測後，發現是被狗口腔內的「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」（Capnocytophaga canimorsus）所感染。這種細菌雖然會因被貓狗咬傷而感染，但重症病例卻非常少。然而桂格運氣非常不好，引發敗血症並造成「瀰漫性血管內凝血」，不得不截肢。

據美國疾病管制局（CDC）指出，免疫力低下的人受細菌感染，出現重症風險較高，而且74%的狗的口腔都有「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」，也極少對接觸到的人造成傷害。然而桂格原本健康狀態就相當良好，身上也沒有明顯外傷，醫師們只剩下一個無法確定的假設，那就是桂格只是被自己的狗舔，就導致截肢的慘況。不過醫生也強調：「即使被狗舔而接觸細菌，絕大多數都不會造成任何問題。」

而遭逢不幸的桂格，雖然一開始無法接受自己的愛犬就是感染源，但桂格說：「雖然遇上這種事，但我還是無法停止愛狗。」