聯合國開議 加媒刊專文籲政府支持台灣參與

聯合國大會18日開議，加拿大渥太華國會山莊時報刊出專文，呼籲加拿大政府支持台灣參加聯合國。（圖擷取自「加拿大國會山莊時報」）

2018-09-19 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會18日開議，加拿大渥太華國會山莊時報（The Hill Times）特別刊出專文，呼籲加拿大政府支持台灣參加聯合國。

這篇文章由加拿大前亞太事務國防部長基固爾（David Kilgour）、作家柯拉（Susan Korah）共同撰寫，以「支持台灣參與聯合國符合加拿大的聯合國目標」為題，列舉多點加拿大政府應支持台灣參與聯合國的理由。

文章提及，聯合國193個成員國18日在紐約聯合國總部召開大會，台灣不但被拒於門外，連媒體記者也無法到場採訪，全都是因聯合國誤用1971年「聯合國大會2758號決議」，才會讓台灣在國際場合上被排斥孤立。

文章呼籲，由加國總理杜魯道（Justin Trudeau）和外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）組成的代表團，利用聯合國會議、活動的機會，提出「支持台灣以某種形式參與聯合國」，讓其他成員國也能聲援台灣。

文章指出，台灣非常致力於2015年，第70屆聯大會議通過的「2030年永續發展議程」，且致力促進兩性平等、原住民權利；此外也不吝於向其他國家提供幫助，與加拿大政府長期以來的立場相符。

文章強調，加國領袖必須明白，全球緊密合作為當今重要的事之一，期望加拿大能在聯合國大會中，展現出與世界積極接觸的方式，支持台灣加入聯合國。