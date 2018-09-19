最帶賽記者 他休假遊巴黎、日本、普吉島、澳門都碰到災難

2018-09-19 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名記者休假出國，竟然連番碰到當地災難，立即轉化為出差模式，現場採訪。他已經連續碰到「巴黎恐攻」、「日本地震」、「普吉島翻船」，最近一次則在香港、澳門碰到「山竹颱風」；網封他「最帶賽記者」。

中國網友「文藝澤」日前在微博表示，「杭州有位傳奇記者蔣大偉，他能把每一次休假過成突發新聞出差，像是去法國巴黎就遇上恐怖襲擊，去日本就碰到大地震，到美國拉斯維加斯就發生槍擊，在泰國普吉島又碰上翻船意外…這次他在澳門，目前山竹影響最大的就是港澳。」

這篇文章一出，引出廣大網友笑翻，封他「最帶賽記者」，到哪都遇到災難，媒體追蹤這位蔣大偉，他就是中國《都市快報》記者，這次他正好在澳門渡假，遇到山竹颱風侵襲，澳門掛出10級風球的颶風信號，他他拍下當時的狂風暴雨影片回傳報社，還在微博上抱怨「我在33樓，房子擺得想吐。究竟是招誰惹誰了？」。

《都市快報》除了刊登他發回的第一手新聞外，還在微博上消遣了蔣大偉一下，指「上午，正在澳門渡假的快報記者蔣大偉早上發來視頻」，以顯示這是一則真實的現場採訪。

網友笑他是「新聞柯南體質」、「建議有關部門提前公佈蔣老師的相關休假計劃，方便提前疏散人員」。