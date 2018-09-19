兵推中扮演習近平 邱義仁「完美複製」他的一舉一動

邱義仁在「復安兵推」扮演習近平，據傳邱義仁「完美複製」習近平的言行舉止，模仿逼真程度媲美藝人郭子乾。（記者黃耀徵攝）

2018-09-19 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府9月11日結束模擬國內外政經急難狀況「復安兵推」，兵推中檢驗政府部會橫向聯繫合作，同時考驗政府跨部會危機應變能力。不過這次略有不同的是，國安會情商台日關係協會會長邱義仁來「扮演」中國國家主席習近平，據傳邱義仁「完美複製」習近平的言行舉止，模仿逼真程度媲美藝人郭子乾。

根據《周刊王》報導，知情人士指出，國安會此次為了讓參與「復安兵推」的官員身歷其境，對於一切事件細節都十分講究，而國安會高層在數個月前情商邱義仁在演習中扮演習近平的角色，邱義仁也一口答應，收集並研究習近平各種演講影片與相關資料，為了就是要揣摩習近平的表情、語氣及動作。

然而在9月11日時，總統蔡英文抵達圓山指揮所之後，各官員透過螢幕看到「中國國家主席習近平」發表對台演說，只見邱義仁頂著習近平造型發表演說，但演說語調和習近平極為相似，讓蔡英文、行政院長賴清德等官員都大感驚艷，一位在場官員表示：「大家都看傻了，完全是習近平口吻，嚴格來說邱義仁只有長相和身材不像習近平。」

針對邱義仁扮演習近平一事，總統府發言人林鶴明表示，國安及國防部門基於國安所進行的各項訓練及演習，都會做最嚴謹的籌備，細節事涉機密，不對外說明。邱義仁辦公室則強調，邱義仁向來不受訪，拒絕回應。