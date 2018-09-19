台灣設計師前進紐約 亞洲時裝秀發表新作

2018-09-19 04:12

〔中央社〕紐約亞洲文化機構「亞洲人在紐約」10週年時裝秀即將登場，台灣新銳設計師鄭百成、詹宗佑獲邀發表新作。贊助活動的紐文中心期盼，更多台灣創意能在這個時尚重鎮綻放光芒。

10年來，「亞洲人在紐約」（AsianInNY）每年都在紐約時裝週期間舉辦服裝秀，提供亞洲設計師發表作品的舞台，並推廣亞洲文化。駐紐約台北文化中心近2年擔任合作夥伴，今年贊助鄭百成、詹宗佑到紐約發表2019春夏最新設計。

鄭百成2014年創立品牌，每季創作靈感源自大自然，明亮浪漫的印花是招牌風格。他今天在記者會表示，最新創作以都市晨曦為主題，採用大量和星星有關的印花，結合都會建築形狀織紋的蕾絲，增加設計豐富度。

詹宗佑2016年創立品牌，以偏街頭風格的男裝為主，最新設計主題源自中世紀外科手術文獻，在服裝上呈現解構概念，如在襯衫前端移植另一件襯衫。他說，目前品牌主要鎖定東京和巴黎，首次到紐約亮相，會多做功課，希望有更多機會到國外，慢慢調整設計風格。

紐文中心主任張書豹表示，台灣大力推動時尚產業振興，紐文中心第2度將台灣設計師帶到紐約，未來會持續推動，希望更多台灣年輕設計師的創意能在紐約曝光。

除了鄭百成、詹宗佑，美國在地設計師陳佳慧、劉宇佳和彭子青也將在「亞洲人在紐約」10週年時裝秀發表新作。今年表演節目包括樂團蘇打綠團長阿福（何景揚）領軍的Wow Taiwan文化展演，以融合舞蹈、魔術、古謠歌唱的演出為活動增色。

「亞洲人在紐約」創辦人李孟璇表示，時裝秀10年有成，設計師從各地飛到紐約，耗費心血設計融合亞洲、台灣風的全新服裝，令她十分感動，希望活動可以繼續辦下去，把更多台灣優秀設計師帶到紐約。

「亞洲人在紐約」時裝秀為凸顯亞洲風，選用眾多亞裔模特兒走秀，是一大特色。今年活動將於22日下午2時，在曼哈頓中城的「陳錦芳文化館」（TF Chen Art Building）舉辦。（編輯：陳政一）