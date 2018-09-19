世界各國航母排名 美媒評中國遼寧號「全球最爛」

美國媒體近期內針對世界各國航空母艦進行最爛排名，中國產製的遼寧號榮獲冠軍。（法新社）

2018-09-19 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體近期內針對世界各國航空母艦進行最爛排名，中國產製的遼寧號拿下冠軍，其次是俄羅斯的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦，第三名則是泰國的查克里．納呂貝特號航空母艦。

美國《商業內幕》5日排出7艘全球最差航空母艦，中國遼寧號因電力故障與爆炸事件讓它坐擁「世界最爛航母」的寶座，中國目前也緊將它做為訓練用船；世界第二差的航母是俄國庫茲涅佐夫元帥級航空母艦，這艘用前蘇聯上將庫茲涅佐夫（Николай Герасимович Кузнецов，Admiral Kuznetsov）之名命名的航母，在2016年部署至敘利亞時出現發動機故障的問題。

世界第三爛航母則為泰國的查克里．納呂貝特號航空母艦（เรือหลวงจักรีนฤเบศร，Chakri Naruebet），雖然它從未出現故障問題，但已服役超過20年，作戰能力較不如新型航母，泰國政府在2010、2011年曾用它加入洪水救援行動，其他時間這艘航母都閒置在軍事港口。

至於排名第四爛到第七爛的航空母艦，分別是美國大黃蜂號航空母艦（USS Hornet）、澳大利亞坎培拉號兩棲攻擊艦（HMAS Canberra）與坎培拉級二號艦阿德萊德號（HMAS Adelaide），以及美國的福特號航空母艦（USS Gerald R.Ford）。