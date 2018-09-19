日本關西機場聯絡橋 預計明年5月完全修復

位於人工島上的日本關西機場因燕子颱風侵襲大淹水，唯一對外聯絡橋也被油槽輪撞壞。（法新社）

2018-09-19 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕位於人工島上的日本關西機場因燕子颱風侵襲大淹水，唯一對外聯絡橋也被油槽輪撞壞，鐵路部分已在18日提前重啟運輸，至於大橋何時完全復原，當局預計時間為明年5月初的長假前。

《共同社》報導，日本國土交通大臣石井啟一18日舉行記者會，針對關西機場聯絡橋受損的機動車專用道路，他表示，當局爭取在明年5月長假前完全恢復。石井啟一表示，由於被油槽輪撞擊部分的橋桁受損嚴重，將架設新的橋桁來替代。

聯絡橋的鐵路部分原本預定在21日恢復，但因損傷小於預期，JR西日本和南海電氣鐵路提前在18日重新運行。南海電鐵的負責人說：「機場線是乘客增加最多的區間，比之前預期的更快得到恢復，放心了。」據悉，搭乘大眾運輸工具往來關西機場的乘客中，約8成使用鐵路。

由於機場交通大幅改善，不少旅遊業者表達暫時安心了。大阪「黑門市場」當地商業街團體事務局局長稱，「有的店舖客人減少了約8成」，期待遊客回升。在颱風登陸後有500多個房間被取消預訂的大阪麗嘉皇家酒店公關人員則說，入住人數要恢復以前的水平大概還需要一段時間。