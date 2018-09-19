中國皮要繃緊了！ 專家：川普加稅策略定會「貫徹到底」

2018-09-19 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰打的火熱，美國總統川普18日宣布，下週一（24日）起對中國2000億美元商品加徵10%關稅，預計會在年底調高至25%。中國晚間也不甘示弱宣布，將在24日對美國600億美元商品加徵5%至10%關稅作為回擊。對此，第一東方投資集團 （First Eastern Investment Group）執行長維克特（Victor Chu）表示，川普的加稅策略會「貫徹到底」，中國得做好準備了。

川普透過白宮的聲明表示，經過一週的公告、聽證會和輿論評估，他指示美國貿易代表處（USTR）持續對中國進口約2000億美元商品的關稅，再加徵額外10%關稅，預計在9月24日生效，並在明年元旦起調升至25%。

根據《CNBC》報導，維克特表示，經濟市場顯然都很清楚，川普絕對是來真的，美國對中國的加稅策略很有可能會「貫徹到底」，他認為中國要做好準備，皮要繃緊，因為「川普絕不會手軟。」

維克特也分析，美國11月的期中選舉將會是一個關鍵時間點，美中兩國是否會於選後達成協議停止貿易戰，或是拉長戰線進行更長的對立，這值得全球持續觀察。

另外，維克特指出，除了美中貿易戰，新興市場與未來可能再度來襲的金融危機，都是市場需要解決的金融問題。