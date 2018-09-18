流亡變流放？10萬羅興亞難民 下月安置孟加拉淤沙荒島

緬甸10萬名羅興亞難民下月將被移至孟加拉附近一座偏遠小島安置，並接受維生技能培訓。（法新社）

2018-09-18 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸10萬名羅興亞難民不再漂流！下月將被移至孟加拉附近一座偏遠小島安置，同時接受維生技能培訓。

綜合媒體報導，孟加拉官員今天透露，下月將開始把10萬名羅興亞難民移至「巴山查爾島」（Bhashan Char）上的收容所，目前近3/4已經完工；孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）預定10月3日登島為收容所揭幕。

巴山查爾島於2006年才從孟加拉灣浮出海面，人權團體警告，這座由泥沙淤積形成的小島無法居住，而且容易遭受惡劣天氣襲擊，敦促孟加拉放棄將10萬名羅興亞移至島上的想法。

不過，一名海軍官員說，為抗衡惡劣天氣，孟加拉政府於去年11月，再斥資2.8億美元（約新台幣86億），在「巴山查爾島」周圍建造了一條高達3公尺的堤壩，已達到足夠的抗洪能力，「我們已經準備好接收難民」。

羅興亞難民將能在這座島上獲得人道救濟，並且接受捕魚等維生技能培訓。在下月開始的第一階段安置行動中，將會有50至60個羅興亞家庭受惠。

這項引發爭議的計畫進度已落後，孟加拉官員原本說，希望在雨季開始前的6月，將洛興雅難民自鄰近緬甸邊界、過度擁擠的營地移至巴山查爾島。官員語氣肯定地說，如果孟加拉能夠提供羅興亞人全面的人道主義救濟，「我認為他們沒有任何理由不來這個島嶼」。