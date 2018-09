印度記者拍下心碎時刻 1天替貧戶募得百萬捐款

2018-09-18 23:52

〔即時新聞/綜合報導〕印度1名記者前天拍下了1張男童在父親遺體前掩面啜泣的照片,該名記者將照片PO上網後,引起廣大迴響,不到1天就替這個窮困的家庭募得超過百萬台幣的捐款。

根據《BBC》報導,《印度斯坦時報》(Hindustan Times)的記者桑尼(Shiv Sunny)前天在印度德里拍下了1名男童一手輕放在父親的遺體上、一手摀著臉痛哭的模樣,將照片上傳推特並解釋,「這名死去的男子是1名上週五死亡的下水道工人,他的家庭相當窮困,窮到甚至連火化遺體的費用都負擔不起」,死者家屬只好先向鄰居借錢,才得以進行火化。

而那名在父親身旁痛哭的男孩,只有11歲,他們家在1週前才痛失1個4個月大、染上肺炎的男嬰,因為他們窮到沒有錢去買藥替孩子治療,除了痛哭的男孩及上週死去的男嬰,死者家中還有兩個女兒需要被扶養。桑尼表示,他趕在死者被火化之前拍下這張照片,旨在紀錄窮困家庭所面臨的困境。

桑尼的貼文吸引到公益團體在群眾募資平台「Ketto」上為死者一家募款,短短1天就募得了約266萬盧比(約新台幣113萬元)的捐款,民眾反響相當大,桑尼自己也表示「這完全出乎我的意料」,除了有寶萊塢演員詢問他幫助死者一家的方法之外,桑尼說,有個貧窮的人捐助了10盧比(約新台幣4.25元),更讓他感動。

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.



The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial