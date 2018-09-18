印度記者拍下心碎時刻 1天替貧戶募得百萬捐款

印度1名記者前天拍下了1張男童在父親遺體前掩面啜泣的照片，該名記者將照片PO上網後，引起廣大迴響。（圖擷取自推特）

2018-09-18 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕印度1名記者前天拍下了1張男童在父親遺體前掩面啜泣的照片，該名記者將照片PO上網後，引起廣大迴響，不到1天就替這個窮困的家庭募得超過百萬台幣的捐款。

根據《BBC》報導，《印度斯坦時報》（Hindustan Times）的記者桑尼（Shiv Sunny）前天在印度德里拍下了1名男童一手輕放在父親的遺體上、一手摀著臉痛哭的模樣，將照片上傳推特並解釋，「這名死去的男子是1名上週五死亡的下水道工人，他的家庭相當窮困，窮到甚至連火化遺體的費用都負擔不起」，死者家屬只好先向鄰居借錢，才得以進行火化。

而那名在父親身旁痛哭的男孩，只有11歲，他們家在1週前才痛失1個4個月大、染上肺炎的男嬰，因為他們窮到沒有錢去買藥替孩子治療，除了痛哭的男孩及上週死去的男嬰，死者家中還有兩個女兒需要被扶養。桑尼表示，他趕在死者被火化之前拍下這張照片，旨在紀錄窮困家庭所面臨的困境。

桑尼的貼文吸引到公益團體在群眾募資平台「Ketto」上為死者一家募款，短短1天就募得了約266萬盧比（約新台幣113萬元）的捐款，民眾反響相當大，桑尼自己也表示「這完全出乎我的意料」，除了有寶萊塢演員詢問他幫助死者一家的方法之外，桑尼說，有個貧窮的人捐助了10盧比（約新台幣4.25元），更讓他感動。