你是哪一類？美國研究將人格類型分為「這4種」…

2018-09-19 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國西北大學（Northwestern University）發布最新研究，將人們依性格特徵分為4種人格類型，分別為「平均型」、「內向型」、「模範型」、「自我中心型」，研究發布在《自然：人類行為》（Nature：Human Behaviour）期刊。

西北大學透過涉及150萬人的問卷調查，觀察受訪者在「神經質程度」、「外向程度」、「開放程度」、「宜人程度」與「條理程度」5項指標中的表現，觀察他們是否常有負面情緒、是否善於交際或主導人際關係，同時注意他們的思想狀況、是否容易顧人怨、做任何事情是否有條理，進而給予評分並將他們分門別類。

西北大學心理學教授威廉．雷維爾（William Revelle）指出，此研究結果將人格類型分為4類，「平均型」的人格最為常見，開放程度較低且神經質與外向程度高；「內向型」的人格不甚開放，但也不容易出現神經質傾向，與人能友好相處，做事也有條理。

雷維爾深入談到，「模範型」的人格特色在於神經質程度相當低，但其他指標上得分都很高，「他們是優秀的領導者，可靠而且對新想法持開放態度」；「自我中心型」的人格特質僅在外向程度的指標中得分很高，其他指標得分都低於平均值。

雷維爾認為，這項研究有助於找尋工作夥伴或職員招聘，且對於青少年父母而言幫助良多，因隨著人們老成，性格類型經常發生變化，年輕人老化的過程中，神經質傾向會降低，且和諧與認真辦事的程度會提高，「有些人可能會隨著時間的推移改變其中的一些人格特徵」。

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《自然：人類行為》期刊

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