法國研究發現 牡蠣有望偵測海洋污染

法國國家科學研究中心（CNRS）的研究成果顯示，就像煤礦坑的金絲雀可以偵測危險氣體，牡蠣也有預警的功能。（法新社）

2018-09-18 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕法國研究人員發現，牡蠣不僅是桌上佳餚，或許未來也能是環境監測、保護海洋環境的新盟友！

綜合媒體報導，法國國家科學研究中心（CNRS）的研究成果顯示，就像煤礦坑的金絲雀可以偵測危險氣體，牡蠣也有預警的功能，外海石油平台附近的牡蠣可以檢測到微量的碳氫化合物，每顆牡蠣每天可不斷過濾數十加侖的水。

自2011年開始，Massabuau與波爾多大學（University of Bordeaux）合作，開發一種方法測量牡蠣對水中含石油和天然氣的反應，並和他的研究團隊在法國西南部阿卡雄灣（Bassin d'Arcachon）的海洋研究站使用混凝土和塑料塊，用舊的自行車輪胎和網球建立了一個水族館。

法國國家科學研究中心的研究員Jean-Charles Massabuau表示，牡蠣除了注意周遭環境的噪音、溫度和光線變化以外無事可做，且牠們對微量的油都會有立即的反應，所以藉由牡蠣的監測，科學家得以趕在災難性石油外洩前，即時修復設施的細微裂縫。

這些觀測與實驗已在挪威、俄羅斯的巴倫支海以及法國能源巨頭道達爾（Total）建造的水道上進行，希望未來實際應用於幫助海洋免受汙染。