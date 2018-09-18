正妹分析師遭潛規則影片流出 同業酸：這在中國很正常

廖蕾在中國金融圈內外都有不少粉絲，日前她遭指靠潛規則上位，所屬的方正證券對其停職查辦。（圖截取自@老道消息 微博）

2018-09-18 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國美女證券分析師廖蕾日前疑似為了今年的最佳分析師拉票，參加一場飯局時接受「潛規則」，和與會者互動親暱，親吻撫摸樣樣來，被偷拍下來流出。廖蕾隨後馬上遭停職查辦，而偷拍影片 的人也遭曝光，被不少同業狂酸，「這不是很正常嗎？」

綜合媒體報導，方正證券通信組的27歲分析師「兔子君」廖蕾，2016年身著漢服的影片在網路上傳開，清秀可愛的模樣讓她暴紅，中國金融圈內外有不少人是她的粉絲。畢業於清華大學機械工程專業碩士得她，曾被譽為是清華校花，之後在方正證券表現出色，還多次入選《新財富》雜誌年度最佳分析師。而本月18日的一場飯局上流出的不雅影片，讓她再度被討論。

影片中的她與一名藍衣男子舉止過度親暱，親吻撫摸的動作頻暗示廖蕾其實只是靠「潛規則」上位。影片傳開後，有人指出這是場私募基金的大老飯局，廖蕾疑似為了今年度的最佳分析師拉票，和與會者親暱互動，僅管廖蕾本人頻頻否認，但方正證券對廖蕾處以停職查辦，而《新財富》雜誌也取消了相關人等對最佳分析師評選的投票資格。

影片瘋傳後，偷拍者也旋即遭曝光，有人指出就是香港知名的IR（投資人關係管理）張冰潔。消息一出，就有網有人覺得張冰潔太沒品，「女人何苦為難女人？」也有同業跳出來說，這段影片根本沒什麼，在中國金融界這樣很正常，「只論投研能力行不通的」、「能上《新財富》前三，薪水馬上三級跳！別說親了，就算上床都不虧！」