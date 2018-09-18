「女性幫傭」公然登網拍平台 被標記「新鮮」販賣

新加坡網購平台爆出賣家公然販售女性幫傭。（圖擷取自旋轉拍賣購物平台）

2018-09-18 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡網拍平台「旋轉拍賣」（Carousell）日前傳出公然販售幫傭，賣家以女性全臉照片上架商品，並標記「新鮮」、「已售出」等標籤進行分類，引發網友熱議，新加坡人力部（MOM）在得知消息後展開密切調查，目前觸法用戶已遭停權。

綜合外媒報導，網路上流傳一組照片，名為「maid.recruitment」的賣家在網購平台上張貼多名女子的照片及個人資料，商品以「幫傭」名義銷售，多數來自印尼，標價顯示0元，新加入的貼上「新鮮」標籤，找到雇主的則標示「已售」，賣家並未註明具體公司名稱與執照編號，隨即受到人力部關注。

報導指出，事後人力部要求平台下架宣傳內容，同時介入展開調查，並在14日發出公告，表示不允許把女性幫傭作為商品銷售的行為，此事已觸犯僱傭代理法令，如賣家確定罪刑，將被罰款8萬元新加坡幣（約新台幣179萬元），還可能依法判處2年有期徒刑。

為此，旋轉拍賣回應，平台願意提供賣家宣傳商品，但不得刊登、販售人員的個人資料，至於賣家至今未成立任何交易，目前已緊急停止用戶權限，未來會繼續配合相關單位調查。