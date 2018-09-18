菲律賓氣象局：年底前可能還有4、5個超級強颱

菲國氣象單位官員表示，今年底前可能還會有4至5個超級強颱。圖為山竹颱風13日衛星雲圖。（法新社）

2018-09-18 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「山竹」挾帶強烈風雨重創菲律賓北部，造成數十人死亡。菲國氣象單位官員表示，今年底前可能還會有4至5個超級強颱。

《菲律賓星報》報導，菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）氣象部門負責人卡亞南（Esperanza Cayanan）在馬尼拉一個媒體論壇上表示，2018年第4季，可能還會有4到5個熱帶氣旋襲擊菲國，且不排除威力和山竹一樣強大的可能性。

PAGASA氣候監測和預報部門負責人蘇利斯（Ana Liza Solis）則透露，呂宋最北端和中呂宋通常是熱帶氣旋會經過的地方，「最後一個季度的熱帶氣旋會經過陸地並登陸，因此破壞性很強」。

報導指出，平均每年有20個熱帶氣旋登陸菲律賓。據蘇利斯的說法，10月至12月的登陸菲國的颱風，通常會襲擊南呂宋、維薩亞斯群島（Visayas）和北民答那峨（Northern Mindanao）。

山竹是今年襲擊菲律賓的最強颱風，在週末挾帶強風暴雨橫掃呂宋島北部，引發致命洪災和土石流，造成至少64人死亡，農業損失高達數十億菲律賓披索。