支持度下滑買氣仍旺 馬克宏商品3天狂銷1200萬

法國愛麗榭宮因應本月15、16日的歐洲文化遺產日，於15日推出了以法國總統馬克宏為主題的一系列紀念品。圖為印有馬克宏照片的馬克杯。（路透）

2018-09-18 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕雖然民調一直跌，法國總統馬克宏似乎還是能帶來相當大的買氣，總統府愛麗榭宮（Elysee Palace）15日推出馬克宏系列紀念品，啟售3日就賣出了35萬歐元（約新台幣1260萬元）。

綜合外電報導，愛麗榭宮因應本月15、16日的歐洲文化遺產日，於15日推出了以總統馬克宏為主題的一系列紀念品，包含印有馬克宏照片的馬克杯、馬克宏同款手錶、愛麗榭宮的原子筆與鉛筆等等，開賣不到3天就賣了35萬歐元，總共賣出了7320件商品。

愛麗榭宮還特別在宮殿前廣場設立快閃店刺激買氣，不少法國民眾趁著週末的文化遺產日假期，到愛麗榭宮前逛街，而這些紀念品販售的所得未來將用於修繕愛麗榭宮宮殿。不過有不少民眾認為，這系列紀念品的「個人崇拜」太過嚴重，已經超出1名共和國總統該有的範疇，因而招致相當多的批評。

儘管馬克宏系列紀念品賣得非常好，但這可能與馬克宏作為總統的支持度沒有直接關係，根據最新的民調數據，馬克宏的支持度下滑到他上任以來的新低，僅有23%。